5 ton kaçak mazot ele geçirildi

ALINAN bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık mevkiinde durumundan şüphelendikleri Y.B. yönetimindeki 63 UB 944 plakalı kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 70 plastik bidonlar içerisinde 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıt ve kamyonete el konulurken sürücü Y.B. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

