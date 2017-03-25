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49 kaçak yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 49 mülteci yakalandı

49 kaçak yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 49 mülteci yakalandı

25 Mart 2017 Cumartesi 15:02
49 kaçak yakalandı
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EDİNİLEN bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Çanakkale Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ayvacık’ın Gülpınar köyü Kumbağ mevkiine operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo ve Kamerun uyruklu 49 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Yakalanan 49 mülteci, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek. 
 

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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleKaçak Göçmen
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