49 kaçak yakalandı

EDİNİLEN bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Çanakkale Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ayvacık’ın Gülpınar köyü Kumbağ mevkiine operasyon düzenledi. Bölgeye düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo ve Kamerun uyruklu 49 mülteciyi yakaladı. Yakalanan mülteciler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Yakalanan 49 mülteci, Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

