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4 gündür haber alınamıyor

Manavgat'ta yaşayan 27 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

4 gündür haber alınamıyor

Manavgat'ta yaşayan 27 yaşındaki gençten 4 gündür haber alınamıyor

20 Nisan 2017 Perşembe 22:49
4 gündür haber alınamıyor
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kahramanmaraş Ekinözü ilçesi nüfusuna kayıtlı İlhan Uzun, 4 yıl önce Manavgat’a gelerek bir taraftan otelde, diğer taraftan da nakliye sektöründe çalışmaya başladı. 6 ay önce bir kamyonet alan İlhan Uzun, Titreyengöl’de bulunan bir otelde çalışmaya devam ederken kamyonetiyle nakliye işini kendi adına yapmaya başladı. Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi üzerinde bir apartmanda tek başına yaşayan İlhan Uzun, iddiaya göre bir hafta önce yanına gelen A.K.K isimli bir hemşerisi ile birlikte kalmaya başladı. 16 Nisan gecesi İlhan Uzun A.K.K, T.Y ve Ö.S isimli arkadaşlarıyla birlikte evde bir süre alkol aldıktan sonra eğlence mekanına gitti. Bir süre eğlendikten sonra geri dönen T.Y ve Ö.S. ikilinin yanından ayrılırken İlhan Uzun, A.K.K ile birlikte eve çıktı. Bir süre evde telefonla konuştuktan sonra saat 04.00 sularında evden tek başına ayrılan İlhan Uzun'dan 4 gündür haber alınamıyor.

İŞE GELMEYİNCE POLİSE BİLDİRDİLER
İlhan Uzun’un evden ayrılırken üzerinde eşofman olduğu, nakliyecilik yaptığı kamyonetinin de evin önünde bulunduğu bildirildi. Evin bulunduğu yerin yakınındaki iş yerlerinin güvenlik kameralarında İlhan Uzun’un evden çıkarak 7001 Sokakta yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra bayan arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin evinin bulunduğu sokak istikametine saptığı, kısa bir süre sonra bu kez geri dönerek başka bir sokağa girip gözden kaybolduğu tespit edildi. Kaybolduğu gece İlhan Uzun ile birlikte olan arkadaşları işe gelmemesi nedeniyle emniyete giderek durumu bildirdi. Diğer taraftan oğlunun kaybolduğu haberi üzerine Manavgat’a gelen baba Mehmet Uzun, ilk olarak oğlunun son gece beraber olduğu arkadaşlarından bilgi aldıktan sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirten Mehmet Uzun, oğlunu gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermeleri çağrısında bulundu.

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Son Güncelleme: 21.04.2017 00:10
Anahtar Kelimeler:
İlhan UzunKahramanmaraşManavgat
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