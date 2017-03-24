2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

GÖZALTINA alınan şüpheliler soruşturmalarının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ve U.A. tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

