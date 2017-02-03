2 çocuk babası av tüfeğiyle intihar etti

EDİNİLEN bilgiye göre, olay, saat 09.15 sırasında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3882 Sokak üzerindeki Selçuk Apartmanı’nın teras katında meydana geldi. Motor tamircisi M.D, yeğenine cep telefonundan, “Annemi ve çocuklarımı çok özledim. Hakkınızı helal edin” sesli mesajı gönderdikten sonra av tüfeğini göğsüne dayayarak intihar etti. Silah sesi üzerine komşular hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler M.D’nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.D’nin eşi ve çocuklarından ayrı olduğu ve alacaklarını da tahsil edememesi üzerine bunalıma girdiği ve bu nedenle intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından M.D’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.