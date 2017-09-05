Tatilin son gününü denizde geçirdiler

BAZI tatilciler denize girerken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Denizin tadını ise yine en çok çocuklar çıkardı. Büyükleri ise sahilde kitap okudu, yürüyüş yaptı.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün kent merkezinde sıcaklık 32 derece, nem oranı yüzde 60, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece ölçüldü. Yetkililer hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de 32 ile 34 derece arasında olacağını söyledi.