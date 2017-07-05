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’Samimiyet’ için kollarını açtı, yoldan geçene sarıldı

Antalya’da 15 yaşındaki genç ’sarıl bana’ sosyal deneyi için gözlerini bağlayarak kollarını açtı, yoldan geçen vatandaşlara sımsıkı sarıldı

’Samimiyet’ için kollarını açtı, yoldan geçene sarıldı

Antalya’da 15 yaşındaki genç ’sarıl bana’ sosyal deneyi için gözlerini bağlayarak kollarını açtı, yoldan geçen vatandaşlara sımsıkı sarıldı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:28
’Samimiyet’ için kollarını açtı, yoldan geçene sarıldı
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BAZI vatandaşlar genci dilenci zannederken, bazıları ise sarıldı.

Antalya’da 15 yaşındaki gencin yaptığı sosyal deney vatandaşların dikkatini çekti. Kayserili Burak Memiş, Muratpaşa Kazım Özalp Caddesi’nde bir süs havuzunun önüne gelerek sosyal deney yapmaya karar verdi. Ramazan Bayramı’ndan hemen önce caddenin en işlek olduğu saati seçen genç gözünü bağladı, kollarını iki yana açtı. Boynuna, üzerinde "Sarıl bana" yazılı bir tabela asan genci, bir arkadaşı da telefon kamerasıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlar genci dilenci zannederken, bazıları ise durarak bir müddet izledi. Yaklaşık 1 saat süren deneyde yoldan geçenlerden bazıları gence sarılmaktan çekindiği gözlenirken, bazıların ise sımsıkı sarıldı. 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken gence bazı turistlerin de sarıldığı gözlendi. Son olarak gence zabıta sarıldı ve deney sonlandırıldı.

"Samimiyete ihtiyacımız var"

Çekilen videolar ise sosyal medya üzerinden ‘Sarıl Bana’ başlığıyla paylaştı. Deneyi yapan Memiş, "Son günlerde ülkemizde yaşanan olaylardan dolayı artık toplumun samimiyete ihtiyacı olduğunu düşündüm ve bu videoyu çektim. Yaklaşık 4 aydır bu Youtube işiyle uğraşıyorum. Videolarımı telefon kamerasıyla çekiyorum ve eğlenerek yapıyorum" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSARIL BANA
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