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Polis 'şaka ceza makbuzu'yla uyardı!

Antalya'da polis ekipleri, sahillerde araçlarında değerli eşya bırakan vatandaşları 'şaka ceza makbuzu' ile uyardı

Polis 'şaka ceza makbuzu'yla uyardı!

Antalya'da polis ekipleri, sahillerde araçlarında değerli eşya bırakan vatandaşları 'şaka ceza makbuzu' ile uyardı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:15
Polis 'şaka ceza makbuzu'yla uyardı!
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TOPLUM Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polisler, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde suçun mağduru olmadan plajlarda vakitlerini geçirmelerini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda vatandaşın alabilecekleri basit önlemler sayesinde otodan hırsızlıkların önüne geçilebileceği bilincinin oluşturulması ve hırsızlıkların fark edilir şekilde azalmasını sağlamak için 'şaka ceza makbuzu' hazırlandı.

Sahil şeritlerinde yapılan rutin kontrollerde, pencere ve kapısı açık, şahsi eşyaları aracın görünür yerine bırakılmış şekilde park edilmiş araçlara, 'Bu bir ceza makbuzu değil sadece uyarıdır, lütfen aracınızın içerisinde kıymetli eşyalarınızı bırakmayın' yazılı makbuz bırakıldı.

Lara ve Konyaaltı plajlarında mahalle polislerince yapılan çalışmada, 325 araç kontrol edildi, içerisinde eşya veya paket bulunan 57 araca 'şaka ceza makbuzu' bırakıldı.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 11:22
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