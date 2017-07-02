Miss Kemer International Güzellik Yarışması güzelleri kampta

KEMER'DE bu yıl 11'incisi düzenlenen Miss Kemer International Güzellik Yarışması için 20 ülkeden gelen güzeller, Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de kamp yapıyor.



Güzeller, 9 Temmuz'da yapılacak final gecesine kadar Antalya genelinde çeşitli aktivitelere katılacak. İlk gün boş vakitlerinde fotoğraf çektirerek sosyal medyadan paylaşan güzeller, otelde jakuziye girdiktan sonra denizde yüzüp eğlendi.





Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, "Bu yıl 11'incisi düzenlenen yarışmamıza 20 ülke güzeli katılıyor. Turizm bütün insanları birbirine bağlar. Yarışmamızda 20 ülkeye buradan dostluk mesajı veriyoruz. 20 ülkeyi ve bütün dünyayı Türkiye'ye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.



Yarışma finalinin 9 Temmuz'da yapılacağını aktaran Şeker, "Kamp süresince aquaparklar, yat turu ve tarihi yerleri gezeceğiz. Bütün Antalya'yı dolayısıyla tüm Türkiye'yi 20 ülkeye tanıtmış olacağız. Yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.



Türkiye'yi temsil edecek olan Melissa Kandemir, "Antalya'dan katılıyorum. Hedefim birinci olmak ve gelecekte de mankenliğe devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.