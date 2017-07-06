Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100874
ALTIN
142.960
DOLAR
3.6317
STERLIN
4.7015
EURO
4.1234
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin

'Miss Kemer International' finalistleri mavi yolculukta

Antalya Kemer'de düzenlenecek 'Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nın finalistleri mavi yolculuğa çıktı. Setur Marina'dan lüks gezi teknesiyle denize açılan kraliçe adayları, köpük partisi eşliğinde dans ederek eğlendi

'Miss Kemer International' finalistleri mavi yolculukta

Antalya Kemer'de düzenlenecek 'Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nın finalistleri mavi yolculuğa çıktı. Setur Marina'dan lüks gezi teknesiyle denize açılan kraliçe adayları, köpük partisi eşliğinde dans ederek eğlendi

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:01
'Miss Kemer International' finalistleri mavi yolculukta
banner404

ANTALYA Kemer'de düzenlenecek 'Miss Kemer International Güzellik Yarışması'nın finalistleri mavi yolculuğa çıktı. Setur Marina'dan lüks gezi teknesiyle denize açılan kraliçe adayları, köpük partisi eşliğinde dans ederek eğlendi.
Kemer'de bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Miss Kemer International Güzellik Yarışması için 20 ülkeden gelen kraliçe adayları, mavi yolculukta yarışma kampının stresini attı. Yarışma organizatörü Adnan Şeker'in eşlik ettiği güzeller, Antalya'nın doğal güzelliklerini denizden keşfetti. Setur Marina'dan demir alan 'Harem' adlı tur teknesinde eğlenen güzeller, güneş, deniz ve müziğin tadını çıkardı. Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerini denizden izleyen kraliçe adayları, Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktada denize girdi. Bol bol fotoğraf çekerek geziyi ölümsüzleştiren güzeller, köpük partisinde dans etti. Kraliçe adayları, teknenin önünde bulunan jakuzide güneşin tadını çıkardı. Teknenin ortasına kurulan sahnede DJ müziğine eşlik eden kraliçe adayları, danslarıyla olduğu kadar güzellikleriyle de dikkati çekti. Tura katılan turistler güzellerle fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. 6 saat süren mavi yolculuğun ardından cep telefonlarından gezinin her anını paylaşan güzeller, tura hayran kaldıklarını, Antalya'yı denizden görmenin ayrıcalığını yaşadıklarını söyledi.
Yarışmanın final gecesi, 9 Temmuz gecesi Kemer'deki Aura Club'ta yapılacak.
          

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 06.07.2017 11:13
Anahtar Kelimeler:
Güzellik YarışmasıAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP’li Erdoğdu’nun annesi Antalya'da toprağa verildi
CHP’li Erdoğdu’nun annesi Antalya'da toprağa verildi
Antalya sahillerinde zehirli balık alarmı
Antalya sahillerinde zehirli balık alarmı
’Samimiyet’ için kollarını açtı, yoldan geçene sarıldı
’Samimiyet’ için kollarını açtı, yoldan geçene sarıldı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals