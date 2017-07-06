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Manavgat’ta liseli genç motosiklet kazası kurbanı

Antalya Manavgat'ta motosikletiyle kamyonun altında kalan liseli genç hayatını kaybetti

Manavgat’ta liseli genç motosiklet kazası kurbanı

Antalya Manavgat'ta motosikletiyle kamyonun altında kalan liseli genç hayatını kaybetti

06 Temmuz 2017 Perşembe 12:07
Manavgat’ta liseli genç motosiklet kazası kurbanı
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EDİNİLEN bilgiye göre, 17 yaşındaki Ahmet Şenol’un kullandığı plakasız motosiklet, Manavgat’ın Taşağıl Mahallesinde Mehmet Y.’nin kullandığı yüksek gerilim hattı kablosu taşıyan 52 K 1323 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen Ahmet Şenol’un anne-babası ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Ahmet Şenol’un cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken kamyon şoförü Mehmet Y. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Son Güncelleme: 06.07.2017 12:12
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaMotosiklet KazasıManavgatAntalya
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