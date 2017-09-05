Manavgat'ta otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2’si ağır 3 yaralı

MOTOSİKLETE çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza Milli Egemenlik Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Çetin’in kullandığı 07 LCP 64 plakalı motosiklete Milli Egemenlik Mahallesi 9018 sokakta plaka ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarptı.

Motosiklete çarpan aracın olay yerinden kaçtığı kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Çetin’in yanı sıra motosiklette bulunan kızı Leyla Belinay Çetin (5) ve yeğeni Timur Çetin (5) yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Çetin ve Timur Çetin’in durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralı Mehmet Çetin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken beyin kanaması geçirdiği belirlenen Timur Çetin ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Leyla Belinay Çetin’in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Motosiklete çarparak kaçan sürücünün yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.