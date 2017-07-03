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Manavgat'ta baraj kapakları açılınca mahsur kaldılar

Manavgat'ta iki genç balık tutmak için gittikleri kanyonda baraj kapaklarının açılması üzerine mahsur kaldı

Manavgat'ta baraj kapakları açılınca mahsur kaldılar

Manavgat'ta iki genç balık tutmak için gittikleri kanyonda baraj kapaklarının açılması üzerine mahsur kaldı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:11
Manavgat'ta baraj kapakları açılınca mahsur kaldılar
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AKUT Alanya Ekibi, jandarmadan gelen ihbar doğrultusunda Manavgat ilçesi  Köprülü Kanyon mevkiinde iki gençten haber alınamaması üzerine gece 12'de harekete geçti. Balık tutmak için gittikleri kanyonda baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan gençlerin yer tespiti sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Kayaya tutunarak sürüklenmeden hayatta  kalan kazazedeler 100 mt  uçurumdan yukarı çıkarıldı. AFAD ve AKUT Alanya Ekibinin ortak çalışmasıyla  12 saat süren operasyon sonucunda sağlık ekiplerine teslim edilen gençlerin hayatı tehlikesinin bulunmadığı  durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Son Güncelleme: 03.07.2017 16:26
Anahtar Kelimeler:
Balık TutmakBaraj Kapağı Açılınca Mahsur KaldılarManavgat
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