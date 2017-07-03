Manavgat'ta baraj kapakları açılınca mahsur kaldılar

AKUT Alanya Ekibi, jandarmadan gelen ihbar doğrultusunda Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon mevkiinde iki gençten haber alınamaması üzerine gece 12'de harekete geçti. Balık tutmak için gittikleri kanyonda baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan gençlerin yer tespiti sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Kayaya tutunarak sürüklenmeden hayatta kalan kazazedeler 100 mt uçurumdan yukarı çıkarıldı. AFAD ve AKUT Alanya Ekibinin ortak çalışmasıyla 12 saat süren operasyon sonucunda sağlık ekiplerine teslim edilen gençlerin hayatı tehlikesinin bulunmadığı durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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