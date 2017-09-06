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Kurban derileri THK'ya

Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 bin 500 küçükbaş ve 7 bin 500 kilogram büyükbaş derisi topladı

Kurban derileri THK'ya

Türk Hava Kurumu Antalya Şubesi bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 bin 500 küçükbaş ve 7 bin 500 kilogram büyükbaş derisi topladı

06 Eylül 2017 Çarşamba 00:00
Kurban derileri THK'ya
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THK Antalya Şube Başkanı Vasıf Yüceliş, bayram süresince kesim merkezleri içinde ve dışarıda gezici ekipler oluşturarak deri topladıklarını söyledi. Bayram süresince 9 bin 500 küçükbaş ve 7500 kilogram büyükbaş kurban derisi bağışı yapıldığını kaydeden Yüceliş, "Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 60'ın üzerinde artış sağlandı. Türkiye genelinde 420 şube içerisinde dördüncü sırada yer aldık. Başta kurumumuza kurban derilerini bağışlayan hayırsever vatandaşlarımıza, deri toplamada görev alan ekiplerimize, muhtarlarımıza, araç ve personel desteği sağlayan belediyelerimize ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk Hava KurumuAntalya şubesi
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