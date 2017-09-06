Kurban derileri THK'ya

THK Antalya Şube Başkanı Vasıf Yüceliş, bayram süresince kesim merkezleri içinde ve dışarıda gezici ekipler oluşturarak deri topladıklarını söyledi. Bayram süresince 9 bin 500 küçükbaş ve 7500 kilogram büyükbaş kurban derisi bağışı yapıldığını kaydeden Yüceliş, "Bu yıl geçen yıla oranla yüzde 60'ın üzerinde artış sağlandı. Türkiye genelinde 420 şube içerisinde dördüncü sırada yer aldık. Başta kurumumuza kurban derilerini bağışlayan hayırsever vatandaşlarımıza, deri toplamada görev alan ekiplerimize, muhtarlarımıza, araç ve personel desteği sağlayan belediyelerimize ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
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