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Kumluca’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kumluca’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:54
Kumluca’daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
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SAAT 13.45 sıralarında Sarıcasu Mahallesi Zahmakıranlar mevkiinde başlayan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangına Finike, Kemer, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, orman işçileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 4 helikopter ile 2 amfibi uçak müdahale ediyor. Yangının yaklaşık 30 hektarlık bir alan üzerine etkili olduğu bildirildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini dile getiren Kumluca Kaymakamı Polat Kara, “Yangına şu an havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediliyor. Çok şükür bir can kaybımız yok. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Şu an itibariyle yangın kontrol altına alınmak üzere. Dış ilçelerimizden yangını söndürmek için sürekli takviyeler geliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının engellenmesi için ekipler geliyor. Önceliğimiz yangını kontrol altına almak” dedi.

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Antalya Kumluca'da orman yangını
Antalya Kumluca'da orman yangını
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AntalyaKumlucaOrman Yangını
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