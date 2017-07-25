Konyaaltı’nda parklara yararlı böcek

TARIM arazilerinde zararlı böcekler ile mücadelede kullanılan zirai ilacı en aza indirgemeyi amaçlayan Konyaaltı Belediyesi, 7 bin 500 turunç ve 20 bin nar ağacın bulunduğu tarım arazisine yararlı böcekler salarak mücadele başlatmıştı. Konyaaltı Belediyesi geçtiğimiz aylarda Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) işbirliğiyle başlattığı ’Turunçgil ve Nar Unlu Bitine Karşı Biyolojik Mücadele Projesi’ni bölgede ki parklara taşıdı.

İlk olarak Uncalı Mahallesi’nde ki parkta 40’a yakın ağaca bırakılan yararlı böcekler ile zararlılara karşı mücadele başlatıldı. Bölgede tarım ile uğraşan çiftçilere her zaman destek olduklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçtiğimiz yıl oluşturdukları bir projeyle bitki atıklarından briket yakıt elde etmeye başladıklarını ve tamamen doğal bu yakıtı seralarda kullanılmak üzere çiftçilere hibe ettiklerini söyledi.

Yine çiftçilerin yüzünü güldürecek bir projeyi geçtiğimiz aylarda başlattıklarını dile getiren Muhittin Böcek, zararlı böceklerle mücadele eden yararlı böcekleri tarım arazilerine saldıklarını söyledi. Başkan Böcek, bu projenin son ayağı olarak da parklarda bulunan turunç ağaçları için bir uygulama başlattıklarını bildirdi