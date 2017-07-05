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Konak sütunlar artık müzede sergileniyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir konağın önüne süs olarak konan Roma Dönemi’ne ait 2 bin yıllık granit sütunlar, müzeye taşınarak sergilenmeye başlandı.

Konak sütunlar artık müzede sergileniyor

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir konağın önüne süs olarak konan Roma Dönemi’ne ait 2 bin yıllık granit sütunlar, müzeye taşınarak sergilenmeye başlandı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:02
Konak sütunlar artık müzede sergileniyor
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Roma Dönemi’ne ait granit sütunlar, 23 yıl önce su altı araştırmacısı Mustafa Aydemir tarafından Antalya Müzesinden alınan izinle, Kaleiçi bölgesinden alınarak Şirinyalı Mahallesi’ndeki yeni bir konağın önündeki kaldırıma konulmuştu. Emekli sanat tarihçisi Ertekin Kaya’nın, bu durumu fark etmesi ve sütunların ait olduğu yerde sergilenmesi için hukuk mücadelesi başlatmıştı. Konağın önündeki sütunların yeniden gündeme gelmesiyle Antalya Müze Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından sütunları müzeye taşıdı. Sütunlar müzenin girişindeki bölümde yer alan diğer sütunların yanına konuldu. Kısa sütunun, sağlam durması için beton bir kalıp üzerine konuldu. Sütunlardaki Mustafa Aydemir’in izin belgelerinin yer aldığı levhaların da söküldüğü görüldü.

Antalyalı emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya, Roma Dönemi’ne ait 2 bin yıllık mermer sütunların 1996’da Mustafa Aydemir tarafından tarihi Kaleiçi bölgesinden alınarak "Sütunlu Konak" adı verilen binanın önüne konulmasına tepki göstererek, sosyal medyada imza kampanyası başlatmış ve hukuk mücadelesine girişmişti. Sütunlar, haber olarak yayımlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından Antalya Müzesine götürülmüştü.
 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKonak Sütun
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