Kaman cevizi YÖREX'te

KIRŞEHİR Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kadim kültürlere ev sahipliği yapmış Kırşehir'in Ahi Evran'dan Aşık Paşa'ya, Hacı Bektaş'tan Yunus Emre'ye, Neşat Ertaş'tan Çekiç Ali'ye uzanan engin Anadolu birikimini bağrında taşıdığını kaydetti. Anadolu'nun eşsiz birikimini YÖREX'te ziyaretçilerle buluşturmaktan mutluluk duyacaklarını ifade eden Ekicioğlu, “Yöremizin eşsiz lezzetteki pekmezi, coğrafi işaret çalışması başlatılan Kaman cevizi, cemele biberi, Özbağ halısı, kaya tuzu, kurutulmuş meyveler, hediyelik minyatür saz ve onyx mermeri gibi ürünlerle fuarda yerimizi alacağız" dedi. Ekicioğlu, YÖREX'e emeği geçen Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'a teşekkür etti. Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Bekir Varol, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde illerini kapsayan TR71 bölgesinin tanıtımına katkıda bulunmak için ulusal ve uluslararası fuarlara katıldıklarını belirterek, "YÖREX'e ilk defa katılıyoruz. Bölgenin yöresel ürünlerini tanıtmayı, pazar gücünü artırmayı hedefliyoruz. Bu ilk olacak ancak gelecek yıllarda da YÖREX'e katılım sağlamayı istiyoruz" diye konuştu. ATB Başkanı Ali Çandır, Orta Anadolu illerini birikimleriyle YÖREX'te görmekten onur duyacaklarını söyledi. Kalkınma ajanslarının kırsal kalkınma, yerinde istihdam hedefini anımsatan Çandır, YÖREX'in bu iki konudaki etkisine dikkat çekti. Çandır, memleket hasreti çekenleri YÖREX'e davet etti.