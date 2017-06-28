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Gazipaşa’da bayramda kapalı olan işyerinde yangın çıktı

Gazipaşa’da bayram nedeniyle kapalı olan işyerinde yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana geldi

Gazipaşa’da bayramda kapalı olan işyerinde yangın çıktı

Gazipaşa’da bayram nedeniyle kapalı olan işyerinde yangın çıktı. Yangında maddi hasar meydana geldi

28 Haziran 2017 Çarşamba 01:24
Gazipaşa’da bayramda kapalı olan işyerinde yangın çıktı
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GAZİPAŞA'YA bağlı İstiklal Mahallesi, Manavlar Çarşısı'ndaki bir işyerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Bayram nedeniyle kapalı olan işyerinden çıkan dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kapalı olan işyerinin kepenk anahtarı kazma yardımıyla itfaiye erlerince kırıldı. Uzman ekip maske takarak işyerine girerek yangına müdahale etti. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı düşünülen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında dükkandaki kuruyemişler zarar gördü.

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