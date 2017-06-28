gazipaşa da bayramda kapalı olan işyerinde yangın çıktı

GAZİPAŞA'YA bağlı İstiklal Mahallesi, Manavlar Çarşısı'ndaki bir işyerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Bayram nedeniyle kapalı olan işyerinden çıkan dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kapalı olan işyerinin kepenk anahtarı kazma yardımıyla itfaiye erlerince kırıldı. Uzman ekip maske takarak işyerine girerek yangına müdahale etti. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı düşünülen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında dükkandaki kuruyemişler zarar gördü.
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