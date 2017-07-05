Fatih Altaylı: Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı ile hesaplaşma yeri Şeyma Subaşı değil!

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN YAZISINDAKİ O BÖLÜM

BUNUN ADI ‘KADINA ŞİDDET’ AHMET HAKAN

Ahmet Hakan bir süredir kafayı Şeyma Subaşı’na taktı.

Önce hafiften dalga geçti. Tebessüm ettik.

Sonra dozunu artırdı ve polemiğe girdi.

“Cılkını çıkardı” dedik.

Ama iş artık çığırından çıktı.

Konu Şeyma Subaşı ile ilgili olsun olmasın, yazılarına Şeyma Subaşı’lı başlıklar atarak genç kadını aşağılamaya yönelik bir tavra dönüştü.

Şeyma Subaşı politik bir figür değil.

Bir suçlu değil.

Yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmış biri değil.

Bu yüzden de Ahmet Hakan’ın kendisine yönelik takıntısı artık eleştiri sınırlarını aştı.

Hakan’ın Subaşı’na uyguladığı şeyin adı her yerde “cinsiyetçilik”tir, “mobbing”dir, “kadın karşıtlığı”dır ve asıl olarak “kadına şiddet”tir.

Ahmet Hakan’ın Acun Ilıcalı’ya karşı bir tavrı olabilir.

Bilemem.

Ama Acun’la hesaplaşma yeri Şeyma Subaşı değildir.

Ahmet Hakan bir düşünsün, tavla arkadaşı Aydın Doğan’a karşı bir hesabı olanlar, Aydın Doğan’dan nefret edenler aynı şeyi Aydın Doğan’ın eşine ve kızlarına yapsalar doğru bulur mu?