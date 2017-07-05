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Fatih Altaylı: Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı ile hesaplaşma yeri Şeyma Subaşı değil!

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Ahmet Hakan ve Şeyma Subaşı polemiğine farklı bir boyut kazandırdı. Bakın Altaylı'ya göre Ahmet Hakan nasıl kadına şiddet uyguluyor?

Fatih Altaylı: Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı ile hesaplaşma yeri Şeyma Subaşı değil!

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Ahmet Hakan ve Şeyma Subaşı polemiğine farklı bir boyut kazandırdı. Bakın Altaylı'ya göre Ahmet Hakan nasıl kadına şiddet uyguluyor?

05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:41
Fatih Altaylı: Ahmet Hakan, Acun Ilıcalı ile hesaplaşma yeri Şeyma Subaşı değil!
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İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN YAZISINDAKİ O BÖLÜM
BUNUN ADI ‘KADINA ŞİDDET’ AHMET HAKAN
Ahmet Hakan bir süredir kafayı Şeyma Subaşı’na taktı.
Önce hafiften dalga geçti. Tebessüm ettik.
Sonra dozunu artırdı ve polemiğe girdi.
“Cılkını çıkardı” dedik.
Ama iş artık çığırından çıktı.
Konu Şeyma Subaşı ile ilgili olsun olmasın, yazılarına Şeyma Subaşı’lı başlıklar atarak genç kadını aşağılamaya yönelik bir tavra dönüştü.
Şeyma Subaşı politik bir figür değil.
Bir suçlu değil.
Yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmış biri değil.
Bu yüzden de Ahmet Hakan’ın kendisine yönelik takıntısı artık eleştiri sınırlarını aştı.
Hakan’ın Subaşı’na uyguladığı şeyin adı her yerde “cinsiyetçilik”tir, “mobbing”dir, “kadın karşıtlığı”dır ve asıl olarak “kadına şiddet”tir.
Ahmet Hakan’ın Acun Ilıcalı’ya karşı bir tavrı olabilir.
Bilemem.
Ama Acun’la hesaplaşma yeri Şeyma Subaşı değildir.
Ahmet Hakan bir düşünsün, tavla arkadaşı Aydın Doğan’a karşı bir hesabı olanlar, Aydın Doğan’dan nefret edenler aynı şeyi Aydın Doğan’ın eşine ve kızlarına yapsalar doğru bulur mu?

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma SubaşıAhmet HakanFatih Altaylı
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