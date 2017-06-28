Düden'e 3 katlı muhteşem kavşak

Haber: Alper KUTAY
TÜNEL inşaatı, yol ve altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğü Düden Katlı Kavşak projesinin iskeleti ortaya çıkmaya başladı. Antalya’nın ilk 3 katlı kavşak projesi olan ve Antalya trafiğine köklü çözüm getirmesi amacıyla başlatılan Düden Katlı Kavşağı’nda Ağustos ayı sonunda kademeli olarak ulaşım sağlanmaya başlanacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Yaklaşık 45 milyon TL bedelli proje tamamlandığında Gazi Bulvarı üzerinde Kızılırmak, Yeşilırmak caddeleri geçişi yani Kepez Belediyesi önündeki geçiş, yeraltından kesintisiz sağlanmış olacak" dedi.
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