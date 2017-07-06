CHP’li Erdoğdu’nun annesi Antalya'da toprağa verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ’nun Antalya’da oturan annesi Seher Erdoğdu , tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Seher Erdoğdu’nun cenaze namazı, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılındı. Cenaze namazına, Aykut Erdoğdu’nun yanı sıra CHP milletvekilleri Deniz Baykal , Sezgin Tanrıkulu, Haluk Koç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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