Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100709
ALTIN
142.773
DOLAR
3.6268
STERLIN
4.6911
EURO
4.1158
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
SMA hastalığı nedir?
SMA hastalığı nedir?
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...

CHP’li Erdoğdu’nun annesi Antalya'da toprağa verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun dün vefat eden annesi Seher Erdoğdu’nun cenazesi Antalya’da toprağa verildi

CHP’li Erdoğdu’nun annesi Antalya'da toprağa verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun dün vefat eden annesi Seher Erdoğdu’nun cenazesi Antalya’da toprağa verildi

06 Temmuz 2017 Perşembe 10:17
CHP’li Erdoğdu’nun annesi Antalya'da toprağa verildi
banner404

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Antalya’da oturan annesi Seher Erdoğdu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Seher Erdoğdu’nun cenaze namazı, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılındı. Cenaze namazına, Aykut Erdoğdu’nun yanı sıra CHP milletvekilleri Deniz Baykal, Sezgin Tanrıkulu, Haluk Koç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erdoğdu’nun cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Güzeloba Mezarlığı’nda toprağa verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHPAykut ErdoğduCHP Genel Başkan YardımcısıSeher ErdoğduDeniz Baykal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Miss Kemer International' finalistleri mavi yolculukta
'Miss Kemer International' finalistleri mavi yolculukta
Antalya sahillerinde zehirli balık alarmı
Antalya sahillerinde zehirli balık alarmı
’Samimiyet’ için kollarını açtı, yoldan geçene sarıldı
’Samimiyet’ için kollarını açtı, yoldan geçene sarıldı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals