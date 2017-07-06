CHP’li Erdoğdu’nun annesi Antalya'da toprağa verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun Antalya’da oturan annesi Seher Erdoğdu, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Seher Erdoğdu’nun cenaze namazı, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’ndeki Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılındı. Cenaze namazına, Aykut Erdoğdu’nun yanı sıra CHP milletvekilleri Deniz Baykal, Sezgin Tanrıkulu, Haluk Koç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Erdoğdu’nun cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Güzeloba Mezarlığı’nda toprağa verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, mezarlıkta taziyeleri kabul etti.
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