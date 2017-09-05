ASMEK kayıtları başladı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (ASMEK) 2017-2018 yılı eğitim dönemi için online kayıtlar başladı. Antalya'da mesleki ve beceri sahibi olmaya yönelik kurslar düzenleyen ASMEK'e kayıt için vatandaşlar önce www.asmek.org.tr'den online kayıt yaptıracak. 5-7 Eylül tarihlerinde internet üzerinden ön kayıt yaptıran kursiyerler, 13-17 Eylül tarihlerinde de ASMEK merkezlerine birebir başvurarak kesin kayıt yaptıracak.

189 BRANŞTA KURS

"Online Kesin (Asıl) Kayıt" yaptıran kişilerin istenen evraklarını 8-10 Eylül 2017 tarihleri arasında kurs merkezlerine teslim etmeleri de gerekiyor. Antalya merkezi ve ilçelerde toplam 21 kurs merkezinde eğitim veren ASMEK bu yıl 28 farklı alanda 189 branşta kurs açacak. ASMEK'te meslek, bilgisayar, sanat ve yabancı dil gibi çok sayıda bölümde kurs imkanı sağlanıyor.