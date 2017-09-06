ANTBİRLİK'te 65 yıl sonra ilk kadın üye

ANTALYA Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Yavuz seçildi. 21 delegenin oy kullandığı Genel Kurulda Birliğin dört kişilik yönetimine ilk kez bir çiftçi kadın üye seçildi.

ANTBİRLİK Seçimli Genel Kurulu ANTBİRLİK Konferans salonunda gerçekleşti. Gündem maddelerinin onaylanmasının ardından tek liste ile girilen kurulda 21 delegenin tamamının oyunu alan Mustafa Yavuz, başkan seçildi. ANTBİRLİK Serik Kooperatifinden Rauf Keya'nın da aday olduğu seçimde başkan seçilen Mustafa Yavuz'un yönetim kurulunda, Hatice Hacıveziroğulları, Süleyman Bacak ve Kadir Tomkay görev aldı.

ANTBİRLİK TARİHİNDE DE BİR İLK YAŞANDI

Üretici üye Hatice Veziroğulları, ANTBİRLİK yönetimine giren ilk kadın üye olarak 65 yıllık ANTBİRLİK tarihine geçti. Başkan Yavuz, kadın çiftçilerin sorunlarına ve beklentilerine daha hakim olunması açısından yönetime bir kadın üye alınmasının yolunu açmak için Hatice Hacıveziroğulları'nı desteklediklerini ifade etti.

"ANTBİRLİK'te bir kadın yöneticimizin olması kadın çiftçileri daha yakından takip etmek ve anlamak açısından önemli" diyen Yavuz "Biz de ANTBİRLİK tarihinde yönetim içinde bir kadın üyemizin yanımızda olmasını, kadın eli değmesini istedik. Doğru olanı yaptığımıza ve ANTBİRLİK 'e, kadınlarımız başta bütün üreticilere önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

"KADIN ÇİFTÇİLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIM"

Yüksek Ziraat Mühendisi olan 26 yaşındaki Hatice Veziroğulları, Antalyalı kadın çiftçilerin sesi olacağını belirterek, "Toprağın gerçek emekçileri olan kadınları temsil etmek için bu görevi üstlendim. Çiftçi bir ailenin kızıyım. Kadınların toprağa verdiği emeği ve onların yaşadıkları zorlukları biliyorum. Kadın çiftçilerimize sahip çıkacağım. Buradan kadın çiftçilerimize sesleniyorum. Birlik'e geçikmeden üye olun" diye çağrıda bulundu.