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Antalya'da 2 bin yıllık sütunlar bir apartmanın önünde

Emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya: "Kimse 2 bin yıllık, orijinal, granit, mermer sütunları öz yerinden taşıtıp, evinin önüne, hem de yaya kaldırımına dekorasyon unsuru olarak dikemez"

Antalya'da 2 bin yıllık sütunlar bir apartmanın önünde

Emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya: "Kimse 2 bin yıllık, orijinal, granit, mermer sütunları öz yerinden taşıtıp, evinin önüne, hem de yaya kaldırımına dekorasyon unsuru olarak dikemez"

27 Haziran 2017 Salı 16:09
Antalya'da 2 bin yıllık sütunlar bir apartmanın önünde
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ROMA dönemine ait 2 bin yıllık granit mermer sütunların Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesinde bir evin önüne konulmasına tepki gösteren emekli sanat tarihi öğretmeni, sosyal medya üzerinden granitlerin korunması için kampanya başlattı.
  1996 yılında Kaleiçi’de bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık granit sütunların, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1507. Sokak'ta su altı araştırmacısı M.A. tarafından kendisinin de oturduğu 3 katlı bir apartmanın girişine konulduğu iddia edildi. Tarihi sütunları fark eden emekli sanat tarihi öğretmeni Ertekin Kaya ise duruma tepki göstererek change.org adlı internet sitesinden sütunların korunmasına yönelik kampanya başlattı.

  Müzenin izni
  Sütunlar üzerindeki, "Roma Dönemi Sütun/M.S. 2. Y.Y., Korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı iade belgesi 2863 sayılı yasanın 25. maddesi gereği 'M.A.' adına kaydının izin belge ve no'su ve tarihi; Sütun: 94-1/11.4.1994, Sütun başı: 94-2/11.4.1994, Antalya Müzesi Müdürlüğü. Tarihi eserler tüm insanlığın  ortak kültürel mirasıdır. Sütun bu anlayışla herkesin görsel temaşası adına müzenin izniyle 1994 yılında 'M.A' tarafından 'Sütunlu konağın' önündeki kamuya terk edilmiş sokak kaldırımına dikilmiştir" yazısı dikkat çekti.
 
  "Yıllardır hiç hesap soran olmamış"
  Sosyal medya hesabından, “Kimse 2 bin yıllık, orijinal, granit, mermer sütunları öz yerinden taşıtıp, evinin önüne, hem de yaya kaldırımına Dekorasyon unsuru olarak dikemez” diyen Ertekin Kaya,  bu olayın bir suç olduğunu da öne sürerek, “Ayrıca görgü tanıklarının yorumlarına göre, sütunlar taşıtılırken sağdaki sütunun üst yarısı kırılıp paramparça olmuş. Yıllardır hiç hesap soran da olmamış” dedi.
 
  "Üzerine 'müsaadelidir' yazısı yazmışlar"
  Kampanyayı başlattığı change.org üzerinden de açıklama yapan emekli öğretmen, “Ören yerinden, egoistçe yürütülüp, evin önüne dikilen bu antik sütunları kapısının önüne taşıyana cezai yaptırım uygulanmalı. Sıkılmadan evlerinin önüne taşıdıkları gibi, aynı hassasiyetle geri taşımalı.! Bu suç yetmiyormuş gibi, bir de o güzelim sütunun üzerine metal plaka çakıp, sütunu deforme ederek, üzerine "müsaadelidir" yazısı yazmışlar. Müsaadeli veya müsaadesiz; 2 bin yıllık, orijinal sütunların özel mülkiyete taşınması büyük suç. Üstelik sütunlar taşıtılırken, hiçbir taşıma belgesi dahi alınmamış. Görenlerin tepkisi üzerine o dönemin müze müdüründen; sonradan bir yazı alınması dahi suç. Yani antik sütunlar yasa dışı bir şekilde alınmış, götürülmüş” diye yazdı.
  200 destekçinin imzasına gerek duyulan kampanyaya ise şu ana kadar 191 vatandaş elektronik ortamda imza atarak destek verdi.
 

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Son Güncelleme: 27.06.2017 23:34
Anahtar Kelimeler:
Tarihi EserSütunApartmanSüsRomaAntalyaDekorasyon
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