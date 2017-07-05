Antalya uçağında olay! Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı

SARHOŞ yolcu Rusya'nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya gelen Red Wings havayollarına ait uçakta diğer yolculara korku dolu anlar yaşattı.
Aşırı alkolün etkisiyle adam sürekli bağırıp, etrafı yumrukluyordu. Yanında oturan yolcu başka bir yere geçmek zorunda kaldı.
Önündeki yemek servisini ve ön koltuğu sürekli yumruklayan adamın üstü başı kanlar içindeydi. Vurduğu sert darbeler sebebiyle adamın bu hale geldiği tahmin ediliyor.
Yolcular ve kabin ekibi uzun süre adama engel olmaya çalışsa da adam bir türlü sakinleştirilemedi.
Uçaktaki bir yolcu tarafından çekilen korku dolu anlar yabancı basın ve sosyal medyada ksıa sürede yayıldı. Durum Antalya havalimanı yetkililerine bildirildi.
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