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Antalya uçağında olay! Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Türkiye'ye gelen uçaktaki sarhoş bir yolcu olay çıkardı. Sürekli etrafa yumruk yağdırıp, bağırıp, çığlık atan adamın üstü başı kanlar içinde kaldı. Adam bir türlü sakinleştirilemedi

Antalya uçağında olay! Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Türkiye'ye gelen uçaktaki sarhoş bir yolcu olay çıkardı. Sürekli etrafa yumruk yağdırıp, bağırıp, çığlık atan adamın üstü başı kanlar içinde kaldı. Adam bir türlü sakinleştirilemedi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:23
Antalya uçağında olay! Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı
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SARHOŞ yolcu Rusya'nın başkenti Moskova'dan Antalya'ya gelen Red Wings havayollarına ait uçakta diğer yolculara korku dolu anlar yaşattı.

Aşırı alkolün etkisiyle adam sürekli bağırıp, etrafı yumrukluyordu. Yanında oturan yolcu başka bir yere geçmek zorunda kaldı.

Önündeki yemek servisini ve ön koltuğu sürekli yumruklayan adamın üstü başı kanlar içindeydi.  Vurduğu sert darbeler sebebiyle adamın bu hale geldiği tahmin ediliyor.

 Yolcular ve kabin ekibi uzun süre adama engel olmaya çalışsa da adam bir türlü sakinleştirilemedi. 
Uçaktaki bir yolcu tarafından çekilen korku dolu anlar yabancı basın ve sosyal medyada ksıa sürede yayıldı.  Durum Antalya havalimanı yetkililerine bildirildi.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 11:36
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