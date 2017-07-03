Antalya Serik'te korkunç trafik kazası!

EDİNİLEN bilgiye göre, Burmahancı Mahallesi’nde Fatih Yaşar Y. idaresindeki 07 AEC 50 plakalı kamyonet ile Oğuz Ceylan idaresindeki 07 YRL 65 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Oğuz Ceylan olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Ramazan Avcı ise ambulans ile kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Fatih Yaşar Y. ise yapılan tedavisinin ardından hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kamyonet sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, Ceylan ve Avcı’nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.