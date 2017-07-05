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Antalya sahillerinde zehirli balık alarmı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Deval, Pasifik kökenli aslan balıklarının Kızıldeniz yoluyla Akdeniz'e ve Antalya Körfezi'ne ulaştığını söyledi. Dr. Deval, aslan balığı zehrinin nadiren de olsa ölüme yol açabileceğini belirterek denize girenleri uyardı

Antalya sahillerinde zehirli balık alarmı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Deval, Pasifik kökenli aslan balıklarının Kızıldeniz yoluyla Akdeniz'e ve Antalya Körfezi'ne ulaştığını söyledi. Dr. Deval, aslan balığı zehrinin nadiren de olsa ölüme yol açabileceğini belirterek denize girenleri uyardı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:33
Antalya sahillerinde zehirli balık alarmı
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PROF. Dr. Cengiz Deval, son günlerde Antalya Körfezi'nde aslan balığı görülme sıklığının arttığını söyledi. Prof. Dr. Deval, İndo-Pasifik kökenli bu türün Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş yapan tropikal bir tür olduğunu belirterek, "Zehirli ışınlara sahip olması dolayısıyla zehri insanlarda aşırı acı, kusma, ateş, baş ağrısı ve ishal gibi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Denizde 10-30 metre derinliklerde bulunan bu tür, dalga ve akıntılarla kıyıya kadar gelebilmektedir. Yüzmek için denize girenlerin bu türe karşı dikkatli olması gerekir" diye konuştu.
Bu türün Doğu Akdeniz ekosisteminde büyük popülasyona ulaşabileceğini, usta bir avcı ve istilacı karaktere sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Deval, "Başka balık türleri için risk oluşturabilirler. Ekosistemde yaratacağı tahribatı önlemek için birçok ülkede aslan balığı avcılığı yapılmakta ve etinde zehir olmadığı için eti tüketilmektedir" diye konuştu.

Aslan balığı zehrinin insanda aşırı acı, kusma, ateş, solumun güçlüğü, baş ağrısı ve ishal gibi birçok sistemik semptomları ortaya çıkarabileceğine değinen Prof. Dr. Cengiz Deval, "Nadir olarak kalp rahatsızlıkları ve ölüm görülür. Ölümler bağışıklık sistemleri zayıf olan çocuklar ve yaşlılarda görülüyor. Ayrıca alerjik insanlar için de zehri ölümcüldür. Sağlıklı erişkin insanlarda ölüm nadir görülür. Aslan balıkları tarafından gerçekleşen yaralanmalarda kişi en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" dedi.

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