Antalya Kaş'ta korkutan orman yangını...

YANGIN, 14.30 sıralarında Kaş'a 9 kilometre uzaklıkta olan Akörü Mahallesi'ne bağlı Kızılağaç mevkiindeki ormanlık alanda çıktı.
Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyümeye başladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda arazöz sevk edildi. Karadan bir bölüme kadar müdahalede bulunulan yangına havadan ise 1 uçak müdahalede bulunuyor.
Yaklaşık 5 dönüme yakın bir alanda devam eden yangının çevredeki sera ve evleri tehdit ettiği, ekiplerin ise yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun gayret sarf ettiği öğrenildi.
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