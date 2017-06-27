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Antalya'da, Ukraynalı turist denizde can verdi

Tatil için Kemer'e gelen Ukraynalı kamyon şoförünü ölüm denizde yakaladı

Antalya'da, Ukraynalı turist denizde can verdi

Tatil için Kemer'e gelen Ukraynalı kamyon şoförünü ölüm denizde yakaladı

27 Haziran 2017 Salı 11:05
Antalya'da, Ukraynalı turist denizde can verdi
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58 yaşındaki adam, denizde yüzdüğü sırada fenalaşıp can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kemer’deki 5 yıldızlı bir otelde eşi Domka Dvirnychuk ile birlikte tatil yapmakta olan kamyon şoförü Stepan Dvirnychuk (58), öğle saatlerinde denize girdi. Sahilden yaklaşık 50-60 metre uzaklaştığı öğrenilen Dvirnychuk’un, bir süre sonra deniz yüzeyinde yüzüstü yattığı fark edilince, otelin cankurtaranı ve orada bulunan kişiler tarafından sahile çıkarıldı.

Solunumu durmuş olarak denizden çıkartılan Dvirnychu, tatil için Kemer’de bulunan acil servis hekimi Nazlı Tuncer’in ve daha sonra gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi. Dvirnychuk’un kalp rahatsızlığı bulunduğu ve denizde kalp krizi geçirmesi sonucunda hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Talihsiz turistin cesedi polisin ve nöbetçi savcının yaptığı incelemeden sonra kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp’a gönderilirken, eşi Domka Dvirnychuk ve arkadaşları cenazenin başında gözyaşı döktü.
 

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ÖlümAntalyaKemerUkraynalı şöförDenizde ölüm
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