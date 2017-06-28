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Antalya'da Murat Dalkılıç rüzgarı esti

Büyükşehir Belediyesi, özlenen bayram coşkusunu Antalya’da yaşattı. Bayramın ikinci gününde sahne alan Murat Dalkılıç sevilen şarkılarıyla Antalyalıların bayram tatiline renk kattı

Antalya'da Murat Dalkılıç rüzgarı esti

Büyükşehir Belediyesi, özlenen bayram coşkusunu Antalya’da yaşattı. Bayramın ikinci gününde sahne alan Murat Dalkılıç sevilen şarkılarıyla Antalyalıların bayram tatiline renk kattı

28 Haziran 2017 Çarşamba 01:20
Antalya'da Murat Dalkılıç rüzgarı esti
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BAŞKAN Türel, bayramın ikinci gün konserini Antalyalılarla birlikte izledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Şeker tadında bir bayram’ sloganıyla hazırladığı bayram programında ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç sahne aldı. Bayramın ikinci gününde yine Karaalioğlu Parkı’na akın eden Antalyalılar önce alandaki animasyon gösterileri ve basketbol şovuyla keyifli dakikalar geçirdi, ardından muhteşem konserle bayram coşkusuna ortak oldu. Sahne enerjisi ve hareketli şarkılarıyla muhteşem bir sahne performansı sergileyen Murat Dalkılıç, sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendirdi. Alanı dolduran binlerce Antalyalı, şarkılara hep birlikte eşlik etti. Konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de izledi. Halkın arasında konseri izleyen Başkan Türel, vatandaşlarla bol bol selfi çektirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ANLAMLI MESAJ 
Murat Dalkılıç’a çiçek takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sanatçıya muhteşem performansı için teşekkür etti. Antalyalılara seslenen Başkan Türel, “Az önce Cumhurbaşkanımızla görüştüm, bu vesileyle kendilerinin bayram tebriğini ve selamını siz değerli hemşehrilerime iletiyorum” dedi. 
MUHTEŞEM ETKİNLİKLER, MUHTEŞEM KONSER  
Konser öncesinde Karaalioğlu Parkı’nda animasyon ekibi tarafından mini bir kortej gerçekleştirilirken, akrobatik smaç gösteri ekibi Karizma Show, basketbol gösterisiyle bayram eğlencelerine renk kattı. Vatandaşlar nefes kesen gösterileri keyifle izledi. 

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antalya da murat dalkılıç rüzgarı esti
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