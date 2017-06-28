antalya da kasayı açamayınca yola atıp kaçtılar

OLAY, dün saat 09.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi, Baraj Mahallesi, 5819 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta büyük bir kasa olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis, kasanın aynı mahallede 5824 Sokak'ta, Murat Kartal'a ait evden çalındığını belirledi. Hırsız ya da hırsızların pencerenin demir parmaklıklarını keserek içeri girdiği, odadaki kasanın üst bölümünü açarak içindeki bir miktar para ve altını çaldığı, daha sonra çelik kasanın üzerine örtü örterek evden çıkartıp otomobile yükledikleri belirlendi. Hırsızların, alt bölümünü açamadıkları kasayı iki sokak ileride yola atıp kaçtıkları tespit edildi.

