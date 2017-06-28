antalya da kasayı açamayınca yola atıp kaçtılar

OLAY, dün saat 09.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi, Baraj Mahallesi, 5819 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta büyük bir kasa olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis, kasanın aynı mahallede 5824 Sokak'ta, Murat Kartal'a ait evden çalındığını belirledi. Hırsız ya da hırsızların pencerenin demir parmaklıklarını keserek içeri girdiği, odadaki kasanın üst bölümünü açarak içindeki bir miktar para ve altını çaldığı, daha sonra çelik kasanın üzerine örtü örterek evden çıkartıp otomobile yükledikleri belirlendi. Hırsızların, alt bölümünü açamadıkları kasayı iki sokak ileride yola atıp kaçtıkları tespit edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.