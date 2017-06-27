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Antalya'da ibretlik görüntüler!

Turizm kenti Antalya'nın en merkezi noktasında bonzai içen iki gençten biri yerde kıvranırken, diğeri ayakta durmakta zorlanırken görüntülendi. Bu kişiler hastaneye götürürken 50 metre ileride diğer bir grup genç bonzai içmeyi sürdürdü

Antalya'da ibretlik görüntüler!

Turizm kenti Antalya'nın en merkezi noktasında bonzai içen iki gençten biri yerde kıvranırken, diğeri ayakta durmakta zorlanırken görüntülendi. Bu kişiler hastaneye götürürken 50 metre ileride diğer bir grup genç bonzai içmeyi sürdürdü

27 Haziran 2017 Salı 10:47
Antalya'da ibretlik görüntüler!
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MURATPAŞA İlçesi Kızılarık Mahallesi 2830 Sokak üzerindeki metruk bir evin önünde kıvranarak bonzai içenleri görenler, yardım etmeye çalışırken bir yandan da 112'yi aradı. Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede ulaştı. Bonzai içen gençlerden biri yerde kıvranırken, diğeri bilincini yitirmiş halde etrafında dönüp ayakta durmakta zorlandı. Bir ara yerden kalkmaya çalışan ancak başaramayan gençlerden biri, kısa süre sonra gelen sağlık ekiplerinin yardım teklifini kabul etmedi. Ayakta duramayan ve bonzai krizi geçirdiği anlaşılan genç, çevredekilerin yardımıyla sedyeye alınarak ambulansa taşındı. İki genç ambulansla hastaneye götürülürken, olay yerinin 50 metre ilerisinde ağaçların altında başka gençlerin bonzai içmeye devam ettiği görüldü.

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Son Güncelleme: 27.06.2017 10:54
Anahtar Kelimeler:
SağlıkBonzaiAntalya
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