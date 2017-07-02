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Antalya'da Engeliler Plajı'na çirkin saldırı

 Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahili'ne yaptırılan ‘Engelliler Plajı’nın duşları ve şezlongları, kimliği belli olmayan kişiler tarafından parçalandı

Antalya'da Engeliler Plajı'na çirkin saldırı

 Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahili'ne yaptırılan ‘Engelliler Plajı’nın duşları ve şezlongları, kimliği belli olmayan kişiler tarafından parçalandı

02 Temmuz 2017 Pazar 12:15
Antalya'da Engeliler Plajı'na çirkin saldırı
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşların denize girilebilmesi için Konyaaltı bölgesinde yaptırılan ‘Engelliler Plajı’nın duşları ve şezlongları kimliği belli olmayan kişiler tarafından parçalandı. 
Yaşanan olay sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Başkan Türel, “Engelli Plajını, duşlarını, şezlongunu parçalayacak kadar neyi çekemediniz. Bu nasıl insanlık, böyle rezalet görmedim” ifadelerini kullandı.


Başkan Türel’in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Engelli Plajı'nın duşlukları ve şezlonglarını yenileyerek eski haline getirdi.

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Son Güncelleme: 02.07.2017 12:51
Anahtar Kelimeler:
AntalyaEngelliler PlajıSaldırı
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