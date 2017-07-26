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Antalya'da bir camiyi 5 gün arayla 2 kez soydu

Antalya’da 5 gün arayla aynı camiyi iki kez soyan hırsızın güvenlik kameralarını fark etmesine rağmen rahat tavırları pes dedirtti

Antalya'da bir camiyi 5 gün arayla 2 kez soydu

Antalya’da 5 gün arayla aynı camiyi iki kez soyan hırsızın güvenlik kameralarını fark etmesine rağmen rahat tavırları pes dedirtti

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:11
Antalya'da bir camiyi 5 gün arayla 2 kez soydu
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DAHA önceki camiden vatandaşların namaz kılabilmesi için yere serilen hasırları çalan hırsız, bu sefer ise hem kalan hasırları hem de engelli ve yaşlı vatandaşların ibadetini yapabilmeleri için kullandıkları tabureleri çaldı. Cami Müezzini ise, yere serecek hasır kalmadığını belirterek, "Hırsızlık yapmasın, camiyi yapan hayırsever onu istihdam edecek ve eşya verecek" dedi.

18 Temmuz Salı günü Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1498 Sokak’taki Seyyid Halit Göyük Camii’ne gelerek abdest alma numarası yaptıktan sonra caminin bahçesinde bulunan hasırları çalan hırsız, olaydan 5 gün sonra aynı camiye tekrar gelerek kalan hasırlar ile engelli ve yaşlı cemaatin kullandığı tabureleri çaldı. İlk hırsızlığında bıraktığı iki tane hasırı da alan hırsız, 8 adet tabureyi de alıp kayıplara karıştı.

Güvenlik kameralarına baka baka çaldı

Hırsızın bu anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sebilden su içerek etrafı bir müddet kolaçan eden hırsız, daha sonra şadırvana yönlenerek bir önceki hırsızlığındaki gibi abdest alma numarası yapıyor. Bu sırada cami karşısındaki belediye temizlik işçisini fark eden hırsız, şüphe çekmemek için temizlik işçisinin yanına kadar gidip sigarasını yakmak için ateş istiyor. Daha sonra şadırvanda temizlik işçisinin gitmesini bekleyen hırsız, önce cami bahçesindeki tek kalan hasırı, ardından caminin içine ayakkabılarıyla girerek 8 adet tabureyi çalıyor. Kendisini çeken güvenlik kameralarını fark etmesine rağmen son derece rahat hareket ettiği gözlenen hırsız, bir müddet sonra hasır ve tabureleri aldıktan sonra camiden ayrılarak kayıplara karışıyor.

"Vicdanlı sanmıştık vicdansız çıktı"

Hırsızın daha önce hasırları çaldığını ancak birkaç tane bıraktığını belirten Cami Müezzini Mevlüt Yavuz, "Şimdi ise kalan hasırları da götürdü, vicdanlı sanmıştık, vicdansız çıktı. 8 tane de tabure almış. Engelli vatandaşlarımız artık taburesiz kaldı, namaz kılmaları zor olacak. Ne yapalım artık yenisini alacağız" dedi.

"Hırsızlığı bırakırsa istihdam ve evine eşya"

Hırsıza da seslenen Yavuz, "Burayı yaptıran Seyyid Esad Göyük Bey’e ulaştım. Hırsızlığı bırakırsa onu istihdam ederek evine eşya alacağını söyledi. Camiden bir şeyler götürmesine gerek yok. Artık gerçekten bırakmasını istiyoruz. Çünkü verecek bir şeyimiz de kalmadı, her şeyimizi götürdü" diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 26.07.2017 16:27
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Antalya
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