Antalya'da akılalmaz olay! Yemekte ağabeyini öldürüp, kayıplara karıştı

Ali Alkan'ın, bir süre önce kavga eden kardeşleri Mustafa ile Ahmet'in arasına girdiği, bu yüzden öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Cinayet gece geç saatlerde, Aksu ilçesi Gökdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Alkan, evde yemek yiyen ağabeyi Ali Alkan'a av tüfeğiyle ateş etti. Göğüs bölgesinden vurulan Ali Alkan, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANTALYA 'DA 50 yaşındaki Ali Alkan, yemek yediği sırada kardeşi 44 yaşındaki Mustafa Alkan tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

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