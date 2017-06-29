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Antalya'da 30 metrelik falezlerden ölüme atladı

Antalya'da 30 metrelik falezler kenarında denizi seyreden 29 yaşındaki Erhan Erçay, bağırarak kendisini boşluğa bıraktı. Erçay, düştüğü yerde yaşamını yitirdi

Antalya'da 30 metrelik falezlerden ölüme atladı

Antalya'da 30 metrelik falezler kenarında denizi seyreden 29 yaşındaki Erhan Erçay, bağırarak kendisini boşluğa bıraktı. Erçay, düştüğü yerde yaşamını yitirdi

29 Haziran 2017 Perşembe 10:24
Antalya'da 30 metrelik falezlerden ölüme atladı
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OLAY, sabaha karşı Muratpaşa İlçesi Lara Caddesi Fener Mahallesi üzerinde bulunan Falez 3 Parkı falezlerinde meydana geldi. 30 metrelik falezler kenarına bir arkadaşıyla gelen Erhan Erçay, burada bir süre oturup denizi seyretti. İddiaya göre, bir anda ayağa kalkıp bağırmaya başlayan Erçay, falezlerden kendisini boşluğa bıraktı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Erçay'ın falezlerin dibindeki kayalıklara sıkışması nedeniyle deniz polisinden yardım istendi. Deniz polisinin uzun uğraş sonucu önce sedyeye, daha sonra bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkardığı Erçay'ın düştüğü yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Erçay'ın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaFalezlerİntiharErhan Erçay
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