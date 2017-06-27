Alanya plajından sonra bu kez Side'de ortaya çıktı

ALANYA plajında sabah saatlerinde yürüyüş yapan turistler, caretta carettanın kumdan çıkarak denize doğru gittiğini fark etti. Kaplumbağanın sahile yumurta bıraktığını belirleyen tatilciler, durumu esnafa anlattı. Esnafın uyarısı üzerine Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yuvanın etrafını çitle çevirerek korumaya aldı.

4 DİLDE UYARI

Yuvanın etrafına ise Türkçe, Rusça, Almanca ve İngilizce uyarı levhası asıldı. Uyarı yazısında, ’Akdeniz kıyısında yaşayan caretta carettalar, her yıl yaz aylarında yumurtlama dönemi için plajımızı tercih etmektedir. Doğanın korunması ve turizme bulunduğu katkı sebebiyle diğer hayvanların zarar vermemesi için yumurtlama alanı koruma altına alınmıştır’ ifadelerine yer verildi.