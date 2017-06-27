Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.569
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.5198
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Aspirinin saçlara inanılmaz faydası
İnanılmaz değişim: Asprini eritip saçlarınıza...
Estetik sonrası burnunuz sertleşmesin
Estetik sonrası burnunuz sertleşmesin
Alanya dikkat! Kavurucu sıcaklar başladı
Alanya'da kavurucu sıcaklara dikkat

Alanya plajından sonra bu kez Side'de ortaya çıktı

MANAVGAT’ın tatil beldesi Side’de caretta caretta yuvası, turistlerin uyarısı üzerine çitle çevrilerek korumaya alındı

Alanya plajından sonra bu kez Side'de ortaya çıktı

MANAVGAT’ın tatil beldesi Side’de caretta caretta yuvası, turistlerin uyarısı üzerine çitle çevrilerek korumaya alındı

27 Haziran 2017 Salı 20:39
Alanya plajından sonra bu kez Side'de ortaya çıktı
banner404

ALANYA plajında sabah saatlerinde yürüyüş yapan turistler, caretta carettanın kumdan çıkarak denize doğru gittiğini fark etti. Kaplumbağanın sahile yumurta bıraktığını belirleyen tatilciler, durumu esnafa anlattı. Esnafın uyarısı üzerine Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yuvanın etrafını çitle çevirerek korumaya aldı.

4 DİLDE UYARI

Yuvanın etrafına ise Türkçe, Rusça, Almanca ve İngilizce uyarı levhası asıldı. Uyarı yazısında, ’Akdeniz kıyısında yaşayan caretta carettalar, her yıl yaz aylarında yumurtlama dönemi için plajımızı tercih etmektedir. Doğanın korunması ve turizme bulunduğu katkı sebebiyle diğer hayvanların zarar vermemesi için yumurtlama alanı koruma altına alınmıştır’ ifadelerine yer verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 27.06.2017 23:35
Anahtar Kelimeler:
Caretta CarettaSideAntalyaAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da 2 bin yıllık sütunlar bir apartmanın önünde
Antalya'da 2 bin yıllık sütunlar bir apartmanın önünde
'Bu sezon Antalya'ya 2,5-3 milyon Rus turist gelir'
'Bu sezon Antalya'ya 2,5-3 milyon Rus turist gelir'
Antalya’da bıçaklı market soygunu
Antalya’da bıçaklı market soygunu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals