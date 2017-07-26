akdeniz in güzelleri yat turunda

ANTALYA'da Tanıtım Production tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Miss Mediterranean 2017 Güzellik Yarışması'nın 12 finalisti, yat turuna çıktı.

' Akdeniz Güzelini Arıyor' sloganıyla yapılacak Miss Mediterranean 2017 Güzellik Yarışması'nın 12 finalisti, kampa mavi yolculuk ile devam etti. 15 gün sürecek yarışma kampına Elit Başaran Business Hotel'de devam eden kraliçe adayları, tekne gezisiyle kamp günlerinin stresini atıp renkli bir gün geçirdi. 12 finalist müzik eşliğinde eğlendi. Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada teknede dans eden güzeller, güneşli havanın tadını çıkardı.

Yarışma organizatörü Tanıtım Production Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bulut, kampın yoğun çalışma temposu dışında eğlenceli geçtiğini söyledi. Bu yılki yarışmaya katılımın ulusal boyutta olduğunu belirten Bulut, "Yarışmamıza başvurular 3 Nisan günü başladı. Temmuz ayına kadar devam etti. Ön elemelerin ardından 12 finalist belirlendi. Final gününe kadar kampta eğitim görüp 30 Temmuz akşamı da jüri karşısında kraliçe olmak için yarışacaklar" dedi.

Kraliçe adayları kampta zerafet, yürüyüş, dans, modellik, drama, diksiyon ve koreografi eğitimleri alarak final gecesine hazırlanacak. Güzeller Zayde Öztürk, Ezgi Çeltik, Fatma Kabaca, Hilal Taş, Mihriban Şanlı, Dilan Zenciroğlu, Damla Yılmaz, Selinay Devrik, Fatma Nur Görmüş, Setenay Hilal Taşkan, Heylem Yüksel ve Emine Budeki, ' Akdeniz'in en güzel kızı' olmak için ter dökecek.