Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

Akdeniz'in güzelleri yat turunda

Antalya’da bu yıl 18’incisi düzenlenen Miss Mediterranean 2017 Güzellik Yarışması’nın 12 finalisti, yat turuna çıktı

Akdeniz'in güzelleri yat turunda

Antalya’da bu yıl 18’incisi düzenlenen Miss Mediterranean 2017 Güzellik Yarışması’nın 12 finalisti, yat turuna çıktı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:58
Akdeniz'in güzelleri yat turunda
banner404

ANTALYA'da Tanıtım Production tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Miss Mediterranean 2017  Güzellik Yarışması'nın 12 finalisti, yat turuna çıktı.

' Akdeniz Güzelini Arıyor' sloganıyla yapılacak Miss Mediterranean 2017  Güzellik Yarışması'nın 12 finalisti, kampa mavi yolculuk ile devam etti. 15 gün sürecek yarışma kampına Elit Başaran Business Hotel'de devam eden kraliçe adayları, tekne gezisiyle kamp günlerinin stresini atıp renkli bir gün geçirdi. 12 finalist müzik eşliğinde eğlendi.  Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada teknede dans eden güzeller, güneşli havanın tadını çıkardı.

Yarışma organizatörü Tanıtım Production Yönetim Kurulu Başkanı  Ali Bulut, kampın yoğun çalışma temposu dışında eğlenceli geçtiğini söyledi. Bu yılki yarışmaya katılımın ulusal boyutta olduğunu belirten Bulut, "Yarışmamıza başvurular 3 Nisan günü başladı. Temmuz ayına kadar devam etti. Ön elemelerin ardından 12 finalist belirlendi. Final gününe kadar kampta eğitim görüp 30 Temmuz akşamı da jüri karşısında kraliçe olmak için yarışacaklar" dedi.

Kraliçe adayları kampta zerafet, yürüyüş, dans, modellik, drama, diksiyon ve koreografi eğitimleri alarak final gecesine hazırlanacak. Güzeller Zayde Öztürk, Ezgi Çeltik, Fatma Kabaca, Hilal Taş, Mihriban Şanlı, Dilan Zenciroğlu, Damla Yılmaz, Selinay Devrik,  Fatma Nur Görmüş, Setenay Hilal Taşkan, Heylem Yüksel ve Emine Budeki, ' Akdeniz'in en güzel kızı' olmak için ter dökecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
akdeniz in güzelleri yat turunda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da bir camiyi 5 gün arayla 2 kez soydu
Antalya'da bir camiyi 5 gün arayla 2 kez soydu
Konyaaltı’nda parklara yararlı böcek
Konyaaltı’nda parklara yararlı böcek
Gazipaşa'da marka tarihine ışık tutacak keşif
Gazipaşa'da marka tarihine ışık tutacak keşif

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals