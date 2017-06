5 milyar TL'lik festival başlıyor

ANTALYA Tanıtım A.Ş.'nin organize ettiği Antalya Shopping Days, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) ana sponsorluğunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, ilçe ticaret odaları ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle 7 Temmuz-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalle ilgili ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, yönetim kurulu üyeleri Halil Bülbül, Ahmet Boztaş ve Ethem Tayfun Kavukçu basın toplantısı düzenledi.

5 MİLYAR TL ALIŞVERİŞ HEDEFİ

7 Temmuz'da başlayıp 77 gün sürecek festivalde 18 bankanın kredi kartlarıyla yapılan alışverişlere çekiliş hakkı tanınacağını açıklayan Davut Çetin, geçen yıl her 25 TL ve katları alışverişlerde toplamda 98 milyon çekiliş hakkı tanındığını ve 4 milyar TL civarında alışveriş gerçekleştiğini dile getirdi. Bu yılki hedefin 5 milyar TL'nin üzerinde olduğunu belirten Çetin, nakit alışverişlerin çekilişe dahil edilmediğini söyledi.

'ESNAFA SAHİP ÇIKIN' ÇAĞRISI

Geçen yıl ilki olması ve bazı talihsizlikler nedeniyle festivalin tam farkına varılamadığını anlatan Davut Çetin, 77 gün sürecek festivalin tüm esnafı kapsadığını, Antalya'nın ticari ve sosyal hayatına hareket kazandıracağını kaydetti. Geçen yılki festivali çarşı esnafının çok sahiplenmediği ve destek alamadıklarından yakınan Çetin, “Bu festival ATSO'nun alışveriş festivali değil, tüm ili kapsayan, tüm ticaret erbabı ve Antalya'nın festivali. Bu yıl ikincisi, seneye üçüncüsü ve gittikçe geliştirilecek. Turistler açısından çekiliş sıkıntısı nedeniyle engeller var ve uluslararası boyutta düzenleyemiyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda bu engelleri aşarız ve uluslararası boyuta taşımayı hedefliyoruz" dedi.

EN GÜZEL VİTRİNLER ÖDÜLLENDİRİLECEK

Bu yılki festivalde esnafa yönelik vitrin yarışması düzenleneceğini de anlatan Çetin, “Vitrin yarışmasıyla da artık vitrin ve tabelalara da önem gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Paris'te örneğin her vitrine belki 25-30 bin TL para harcanmış ama şehrin, caddenin alışveriş hayatına ciddi katkı sağlıyor. Vitrin yarışmasında birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin TL ve 1.000'er TL'lik da iki mansiyon ödülü verilecek. Festivalin sonunda vitrin yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri de verilecek" dedi.

GAZİPAŞA'DAN KAŞ'A KADAR

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Antalya Shopping Days ile Antalya'nın ticaret hayatına renk getirmeyi planladıklarını söyleyen Antalya Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, “Bu organizasyon tüm Antalya'yı kapsıyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün ilçelerimiz bu organizasyon içinde yer alacak. Antalya Alışveriş Günleri kapsamında yapılacak hediye çekilişine, 18 bankanın kredi kartı ve banka kartı sahipleri katılacak. Yapacağımız çekilişlerde herhangi bir katılım veya başvuru şartı bulunmamaktadır" dedi.

700 BİN TL'LİK HEDİYE VERİLECEK

Festivalde toplam 700 bin TL'lik ödül dağıtılacağını anlatan Hacısüleyman, “Tüketiciler her 25 TL'lik harcama karşılığında herhangi bir başvuruya gerek kalmadan Milli Piyango İdaresi'nin izniyle gerçekleştirilen çekilişe katılabilecek. Akaryakıt, vergi, harç, ceza ödemeleri, sigara ve alkollü ürün alımları için yapılan ödemeler ise kampanyaya dahil olmayacaktır. Organizasyon süresince yapılan harcamalar sonunda şanslı katılımcılara ise 7 otomobil, 7 televizyon, 7 tablet, 77 bisiklet, 777 basketbol topu hediye edilecek" dedi.

HANGİ BANKA KARTLARI GEÇERLİ

77 gün sürecek etkinlik kapsamında alışveriş yapan tüketiciler; Akbank, Aktif Bank, Albaraka Türk, Anadolu Bank, Deniz Bank, Fiba Bank, Garanti Bankası, HSBC Bank, ING Bank, ICBC Turkey Bank, Şeker Bank, Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Turkish Bank, Turkland Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın kredi ve banka kartlarıyla yaptıkları her 25 TL'lik alışverişte bir çekiliş hakkı kazanacak.