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ASAT hizmet ve çalışmalarından memnun musunuz?

Alanya'da yaşanan su kesintilerinde ASAT arıza ekipleri yeterlimi? Alanya halkının yaz aylarında en çok çektiği sıkıntı, ardı ardına kesilen sular olunca biz de Alanya'da yaşanan su kesintilerine arıza ekipleri yeterli mi diye soruyoruz

ASAT hizmet ve çalışmalarından memnun musunuz?

Alanya'da yaşanan su kesintilerinde ASAT arıza ekipleri yeterlimi? Alanya halkının yaz aylarında en çok çektiği sıkıntı, ardı ardına kesilen sular olunca biz de Alanya'da yaşanan su kesintilerine arıza ekipleri yeterli mi diye soruyoruz

04 Temmuz 2017 Salı 15:33
ASAT hizmet ve çalışmalarından memnun musunuz?
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ALANYA'DA yaz aylarında sıklıkla yaşanan su kesintileri ev, hastane ve iş yerlerinde yaşanan aksaklıkları ve hijen sorunlarını da beraberinde getiriyor. Özellikle ev ve iş yerlerinde yaşanan ve uzun süren su kesintiler sıcak yaz aylarında hijen eksikliklerine yol açıyor.  

Yaz / Kış aylarında yaşanan su kesintilerinde artış olunca sorular da hazır bir şekilde okurlarımıza soruluyor. Yenialanya.com "Alanya'da yaşanan su sıkıntılarında arza ekipleri yeterli mi, ASAT hizmet ve çalışmalarından memnun musunuz?" okurlarına soruyor. Sizde ankete oy vererek ve  yorum yaparak yaşanan aksaklıkları bizimle paylaşın..

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Son Güncelleme: 04.07.2017 16:17
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