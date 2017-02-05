Zabıta pazara indi

ALANYA Belediyesi, vatandaşın sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürü Hasan Akın, Alanya Belediyesi Gıda Mühendisi Ahmet Serter ve zabıta ekipleri, pazar yerinde süt ve süt ürünleri tezgâhı bulunan esnafı denetleyerek uyarılarda bulundular.

'AMAÇ SAĞLIKLI GIDA'

Yapılan denetimle ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın “Yaz sezonu öncesi süt ve süt ürünleri satan esnafımızı denetleyerek uyarılarda bulunduk. Onlara, uyması gereken hijyen kurallarını tekrar hatırlatmış olduk. Bu bağlamda denetimlerimiz her zaman devam edecek. Bu denetimlerdeki asıl amacımız vatandaşlarımızın daha temiz, daha güvenli ortamlarda alışveriş yapması ve daha sağlıklı gıda tüketmesidir" dedi.