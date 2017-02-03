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Yücel'in isyanı

Başkan Yücel 'Halk otobüsleri ve plaj büfeleri' konusunda açtı ağzını, yumdu gözünü: Yok böyle bir düzen. İleride bunun vebalini kimse ödeyemez

Yücel'in isyanı

Başkan Yücel 'Halk otobüsleri ve plaj büfeleri' konusunda açtı ağzını, yumdu gözünü: Yok böyle bir düzen. İleride bunun vebalini kimse ödeyemez

03 Şubat 2017 Cuma 00:28
Yücel'in isyanı
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Yasin ARAZ

YENİ Alanya'nın gündeme taşıdığı "Plaj büfeleri ve halk otobüslerini kimler alıyor?" tartışmasına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de dahil oldu. Encümen toplantısının ardından bu konularda sert açıklamalar yapan Yücel "Bize navigasyonla otobüs sürecek şoför lazım değil. Hiç deniz görmeyenler gelip büfe istiyor. Bugünlere kolay gelinmedi. Yok böyle bir düzen" dedi. 

'ACISINI ÇEKERİZ'

YÜCEL, üstü kapalı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne seslenerek sözlerine şöyle devam etti: Önlem alınmazsa acısını birlikte çekeriz. Kestel Belediye Başkanı iken bu tür işlemlerin yapılabilmesi için en az 10 yıl Kestel'de ikamet etme şartı getirmiştik. Ama şimdi 'Parayı veren düdüğü çalar' zihniyetiyle ihaleler yapılıyor. İleride bunun vebalini kimse ödeyemez.

'KASADA PARA YOK' 

ALTİD ve ALTAV'ın büfelerden gelecek paraya ihtiyacının olduğunu, büfelerin ihalede parayı basana verilmesinin söz konusu dahi olmaması gerektiğini söyleyen Yücel "Moskova Fuarı için para yatırmamız lazım ama kasada para yok. Büfelerden gelecek üç kuruş fuarlarda tanıtıma harcanacak ama hala bu kurumlarımızın üzerine gidiliyor. Herkes konuşuyor, elini taşın altına sokan yok" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Başkan YücelIsyanHalk Otobüsleri Ve Plaj Büfeleri
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