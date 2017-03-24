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Yücel'den engelli vatandaşa yol jesti

Başkan Yücel, Kayabaşı Mahallesi’nde yürüme engeli olan Hüseyin Kirpi ile yaşlı bir çiftin evinin önündeki yolun düzenlenerek asfaltının yapılmasını sağladı

Yücel'den engelli vatandaşa yol jesti

Başkan Yücel, Kayabaşı Mahallesi’nde yürüme engeli olan Hüseyin Kirpi ile yaşlı bir çiftin evinin önündeki yolun düzenlenerek asfaltının yapılmasını sağladı

24 Mart 2017 Cuma 23:17
Yücel'den engelli vatandaşa yol jesti
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma sonrasında, Kayabaşı Mahallesi Şehitler Mevkii'nde ikamet eden engelli Hüseyin Kirpi ve Durali Şenli’nin yol sorunu çözüldü. Engelli Hüseyin Kirpi, geçirdiği rahatsızlık sonucu yarı felçli bir hayat sürdüğünü ifade ederek, “Evimin yolu çok dik ve toprak olduğu için çok zorlanıyordum. Belediyeye başvurarak yol sorunumun çözülmesini talep ettim. Sağ olsunlar Adem Başkan'ın talimatı ile hemen gelerek yolu yaptılar. Adem Başkan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Aynı mahallede yaşayan yaşlı ve zor yürüyen Durali Şenli ise evinin yolunun çok bozuk olduğunu belirterek, “Bastonla bile gidip gelemiyordum. Adem Başkan'a durumu ilettik. Allah razı olsun, bir gün içinde yolumu asfaltladılar. Şimdi çok rahat inip çıkabiliyorum. Başkan Yücel’e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Başkan YücelKAYABAŞI MahallesiEngelliHüseyin Kirpi
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