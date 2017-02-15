Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -1°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87882
ALTIN
144.841
DOLAR
3.6626
STERLIN
4.5554
EURO
3.8811
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
16 Şubat Günlük Burç Yorumu
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar

Yeni Alanyalılar Türkçe öğreniyor

Alanya'da yerleşik yaşayan yabancılar, Alanya Belediyesi'nin açtığı dil kursunda Türkçe öğreniyor

Yeni Alanyalılar Türkçe öğreniyor

Alanya'da yerleşik yaşayan yabancılar, Alanya Belediyesi'nin açtığı dil kursunda Türkçe öğreniyor

15 Şubat 2017 Çarşamba 22:43
Yeni Alanyalılar Türkçe öğreniyor
banner404

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik olarak yaşayan 36 Rusya Federasyonu, 3 İran, 2 Kazakistan, 1 Beyaz Rusya vatandaşına Alanya Belediyesi tarafından Türkçe dil kursu veriliyor. Alanya Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen yabancı dil kursuna katılanlara 3 ay boyunca Türkçe konuşma, okuma ve yazma eğitimi verilecek. 
‘BÜYÜK AŞAMA KAYDETTİLER’
Kursiyerlerin kısa sürede Türkçe'yi öğrenmeye başladıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Ben her söze başladığımda, ‘Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Alanya’dır’ derim. Çünkü Alanya, çok dilli, çok dinli, çok medeniyetli ve birçok ideolojinin birleştiği bir kültür şehri. 79 milletten insanın yaşadığı, 99 ülkeden de insanların ziyaret ettiği, ülkemizin de hemen hemen her ilinden de insanların ikamet ettiği, sivil toplum örgütleriyle de güçlendirilmiş bir şehrimiz var. Biz belediye olarak yerleşik yabancıların yoğunlukla yaşadığı Mahmutlar Mahallesi’nde, yerleşik yabancılara Türkçe dersleri veriyoruz ve çok iyi bir katılım var. Kursiyerlerde çok iyi bir Türkçe öğrenme hırsı var, aşırı derecede talepler var. Bunu da yaparken Halk Eğitim Merkezi destekli bir proje ile birlikte yapıyoruz" dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiTürkçeYeni Alanyalılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'nın nüfusu ne kadar oldu
Alanya'nın nüfusu ne kadar oldu
Sınav öncesi moral buldular
Sınav öncesi moral buldular
Alanya'da bugün 22 dakikada bir nikah
Alanya'da bugün 22 dakikada bir nikah

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals