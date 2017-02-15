Yeni Alanyalılar Türkçe öğreniyor

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik olarak yaşayan 36 Rusya Federasyonu, 3 İran, 2 Kazakistan, 1 Beyaz Rusya vatandaşına Alanya Belediyesi tarafından Türkçe dil kursu veriliyor. Alanya Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen yabancı dil kursuna katılanlara 3 ay boyunca Türkçe konuşma, okuma ve yazma eğitimi verilecek.

‘BÜYÜK AŞAMA KAYDETTİLER’

Kursiyerlerin kısa sürede Türkçe'yi öğrenmeye başladıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Ben her söze başladığımda, ‘Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Alanya’dır’ derim. Çünkü Alanya, çok dilli, çok dinli, çok medeniyetli ve birçok ideolojinin birleştiği bir kültür şehri. 79 milletten insanın yaşadığı, 99 ülkeden de insanların ziyaret ettiği, ülkemizin de hemen hemen her ilinden de insanların ikamet ettiği, sivil toplum örgütleriyle de güçlendirilmiş bir şehrimiz var. Biz belediye olarak yerleşik yabancıların yoğunlukla yaşadığı Mahmutlar Mahallesi’nde, yerleşik yabancılara Türkçe dersleri veriyoruz ve çok iyi bir katılım var. Kursiyerlerde çok iyi bir Türkçe öğrenme hırsı var, aşırı derecede talepler var. Bunu da yaparken Halk Eğitim Merkezi destekli bir proje ile birlikte yapıyoruz" dedi.