Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Alanya'ya geliyor

Haber: Alper KUTAY

İRAN Hükümeti’nin resmi davetlisi olarak halen İran'da bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ziyaret sonrası görüşmelerinin sonuçlarını Alanya halkı ile paylaşmak üzere Vatan Partisi İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu'nun davetiyle ilk gezisini Alanya'ya yapacak. İki sene önce Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından Antalya'ya gelip Rus yetkililerle turizmcileri buluşturan Perinçek, ısınan Ortadoğu sorunlarını yerinde değerlendirme ve çözüm önerilerini sunmak amacıyla 13-14 Temmuz’da Alanya’da olacak. "FETÖ Darbesi ve Türkiye'nin Çözümü" başlıklı bir konferansa imza atacak olan Doğu Perinçek'in programının, 14 Temmuz günü Cuma Pazarı içerisindeki Belediye Düğün Salonu'nda saat 18.00'de başlayacağı bildirildi.