Üstün başarıya bilgisayar ödülü

Haber: Alper KUTAY

ENGELSİZ Kent Alanya olma yolunda önemli çalışmalara imza atan Alanya Belediyesi, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde engelli bireylere yönelik verilen kursları sürdürüyor. Güzelbağ Mahallesi’nde ikamet eden 16 yaşındaki görme engelli Ferhan Arslan, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’nde aldığı bilgisayar eğitiminde üstün başarı gösterirken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Arslan'ın başarısını karşılıksız bırakmayarak bilgisayar hediye etti. Ferhan Arslan’ı tebrik eden Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak şehrimizde yaşayan engelli bireyleri el üstünde tutmayı görev edindik. Onların her ihtiyacına ivedilikle karşılık vermeye çalışıyoruz. Şehrimizde onlara engel yok. Engelsiz Kent Alanya sloganıyla çıktığımız bu yolda Ferhan kardeşimiz gibi onlarca engelli çocuğumuza ve vatandaşımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi. Mini törene babasıyla katılan Ferhan Arslan, "Güzelbağ İlköğretim Okulu'nu bitirdim, şimdi açık lisede eğitim görüyorum. Adem Başkan'a ilgisinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.