Ünlü sanatçı Ersoy'u anlattı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İşletme Fakültesi Konferans Salonu’nda sahnelenen tiyatro gösterisine; ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, ALKÜ İşletme Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Süleyman Uyar, ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Bütün, ALKÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Vekili Meryem Pınarbaşı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Tek perdelik dram olan ve Uğur Uzunok'un kaleme aldığı, Hilali Hasanov’un yönettiği oyunu, “Ekmek Teknesi” dizisindeki Celal tiplemesiyle tanınan ünlü tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez sahneledi. Kurgusunda Mehmet Akif Ersoy’un kendisinden sonraki nesillere bıraktığı emanetine karşı gösterilen duyarsızlığın işlendiği oyunda, “Eğer Akif yaşasaydı bu halimize ne derdi?” sorusunun cevap arandı. Tiyatro sever öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği oyun yaklaşık bir saat sürdü.

'İŞLETME OKUYAN AYRICALIKLIDIR'

Tiyatro gösterisinin ardından salonda bulunanlara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Yenilmez, ALKÜ’nün geleceğinin çok parlak olacağına inandığını dile getirdi. Yenilmez konuşmasının devamında, “Ben de işletme bölümü mezunuyum. İşletme okuyan bir kere ayrıcalıklıdır. Ben tercih yaptığım yılı hatırlıyorum da, hep tiyatro okuyayım dedim ama sonuçlar geldi iktisadi idari bilimler kazanmışım. Tiyatro hocama sordum nasıl bir bölüm bu diye, bana çok güzel bir bölüm olduğunu söyledi. 'Mezuniyet sonrasında ise muhasebeci oluyorsun’ dedi. Hep düşünmüşümdür bu öğrendiklerim bana bir daha lazım olacak mı diye? Her insan bir kere girişimcidir. İster ticarethane açsın ister açmasın, birey olmak zaten girişimci olmanın bir özelliğidir" dedi.

'SANAT TOPLUMA AYNA TUTAR'

Yenilmez, bir medeniyetin devamı olan bir nesil olarak medeniyetin manifestosunun edebiyat, edebiyatın dilinin de sanat olduğunu ifade etti. Sanatın topluma ayna tuttuğunu vurgulayan Yenilmez, “Eğer aynaya bakmazsanız nasıl göründüğünüzü bilemezsiniz ama sizi gören sizin nasıl göründüğünüzü bilir. Bu millet hep lunapark aynalarına baktırıldığı için maalesef ağlanacak halimize güldürüldük gülünecek halimize ağlattırıldık" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN MÜZE ÇAĞRISI YAPILDI

"Size vasiyet bırakıyorum İstanbul’a gittiğinizde İstiklal Caddesi’ne gittiğinizde sorun ‘Burada Mehmet Akif Ersoy dedemizin öldüğü apartman varmış bunu bir görmek istiyorum' diye. Bir kişi size gösterebilecek mi?” diye konuşan Sanatçı Yenilmez, bu apartmanın müze olarak değil bir eğlence mekanın bulunduğu yer olarak bilindiğini söyledi. Bu oyunu bunun için hazırladığını aktaran Yenilmez, oyununun 81 ilde sergilenen ilk ve tek tiyatro gösterisi olduğunu ifade etti. Konuşmasının sonunda Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy’un vefat ettiği apartmanın müze haline dönüştürülmesine dikkati çekmek amacıyla salonda bulunan izleyiciler ile birlikte sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunmak gayesiyle bir video çekti.