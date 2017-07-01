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Türel Sapadere'de incelemelerde bulundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel,  Sapadere’deki yangın alanında incelemelerde bulundu

Türel Sapadere'de incelemelerde bulundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel,  Sapadere’deki yangın alanında incelemelerde bulundu

01 Temmuz 2017 Cumartesi 19:39
Türel Sapadere'de incelemelerde bulundu
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BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Türel'e Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk eşlik etti. Sapadere’ye helikopterle gelen Türel, Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici’den yangın ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Daha sonra yangın sahasına giden Türel, bölgede canla başla çalışan İtfaiye ve Orman İşletmesi ekipleriyle görüştü ve onlara moral verdi. Yangında zarar gören alanı gezen Türel, evleri yanan vatandaşları da ziyaret etti. İncelemelerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türel, 6 mahalleyi etkisi altına alan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

'ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBI OLMADI'

Başkan Türel, Orman İşletme ekiplerine ek olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi  itfaiyesi ve yerel belediyenin desteğiyle toplam 100 araç uçak ve helikopterlerle yangına müdahale edildi. 6 mahallede etkili olan yangında 9 ev zarar gördü. Yaralanan işçilerin tedavisi sürüyor. Özverili bir çalışma sonucu çok şükür can kaybı olmadan yangın kontrol altına alındı. 

'TÜM ALANYA'YA GEÇMİŞ OLSUN'

Başkan Türel, çok büyük bir yangını özverili bir çalışma sonucu devletimizin kurumları iyi bir işbirliği yaparak kısa sürede söndürmeyi başardı. Tabiî ki  hasar büyük, evler yandı. Ancak bu büyük afette can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Devletimiz vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için tüm kurumlarını seferber etti. Bunların hepsini telafi ederiz tüm Alanya'ya geçmiş olsun “ dedi.

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Menderes TürelSapadereYangın
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