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'Türel'in canı nereye istiyorsa oraya versin'

Sahil büfelerinin ALTİD'e verilmesi gerektiğini yineleyen Başkan Yücel, "Ama Sayın Türel'in canı nereye, hangi kuruma istiyorsa gitsin, oraya versin" dedi

'Türel'in canı nereye istiyorsa oraya versin'

Sahil büfelerinin ALTİD'e verilmesi gerektiğini yineleyen Başkan Yücel, "Ama Sayın Türel'in canı nereye, hangi kuruma istiyorsa gitsin, oraya versin" dedi

16 Şubat 2017 Perşembe 13:59
'Türel'in canı nereye istiyorsa oraya versin'
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Haber: Alper KUTAY 

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, halk otobüsleri ve Oba Mahallesi'ndeki sahil büfeleri ile ilgili devam eden tartışmaları değerlendirdi. Önce Büyükşehir Meclisi'nde konuşan Belediye Başkanı Menderes Türel, ardından Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney ile AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun açıklamalarına encümen toplantısı sonrası yanıt veren Başkan Yücel, "Eğer kendi söylediklerine kendileri inanıyorlarsa benim bu konuda söyleyecek başka sözüm yoktur. AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun, 'Sahil büfeleri laçka durumda' sözleri zaten her şeyi özetliyor. Aklın yolu birdir. Madem ki büfeler turistlere ve turizme hizmet ediyor, o zaman turizmciler işletmelidir. Biz bu şehrin yöneticisi olarak böyle düşünüyoruz ama Büyükşehir'in canı nereyi ve hangi kurumu istiyorsa gidip oraya versin" dedi. Oba'da normalde 6 metrekare olması gereken sahil büfelerinin bazı işletmeciler tarafından neredeyse 36 metrekareye çıkarılıp amacı dışında faaliyet göstermesine atıfta bulunan Başkan Yücel, "Eğer büfeleri turizmciler işletmezse istenmeyen olaylar yaşanabilir. Bu iddiamızın arkasındayız. Bizi eleştireceklerine önce o büfeleri 2014 öncesi kimlerin, hangi kurumun işletmeye verdiğine iyi bakılması gerek. Geçen hafta söylediklerimin arkasındayım. Sahil büfeleri Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) kontrolünde işletilmelidir" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sahil BüfeALTİDAdem Murat YücelHalk Otobüsleri
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